Clio Napolitano: La Russa, ‘donna risoluta e rigorosa, sobria e ironica’

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Ieri si è spenta, all’età di 89 anni, Clio Maria Bitoni, moglie dell’indimenticato presidente emerito Giorgio Napolitano. Io ho avuto l’onore e il piacere di conoscerla e incontrarla spesso negli anni in cui ero ministro della Difesa, e ho potuto constatare di persona come fosse una donna risoluta e rigorosa, ma anche sobria e ironica, come la descrivono oggi tutti quelli che la conoscevano bene”. Lo dice Ignazio La Russa, presidente del Senato, in apertura della seduta di Palazzo Madama.

“Il suo ricordo mi è rimasto impresso perché era sempre presente accanto al marito senza mai apparire, ho avuto quest’impressione che è stata confermata da chi la conosceva – continua -. Ieri ha voluto informarmi del decesso il figlio Giulio, che insieme al fratello Giovanni oggi la piangono, e a cui noi ci uniamo”.

Oggi si ricordano degli aneddotti, quando venne investita come una comune cittadina vicino al Quirinale, o quando si mise in fila per acquistare un biglietto per una mostra nelle scuderie del Quirinale danno la misura della donna. Una donna semplice e amabile, ma è stata anche altro, e ora torna affianco del suo marito Giorgio, così come lo è stata fino dal 1958 fino al 22 settembre del 2023. Invito il Senato a riunirsi in silenzio per qualche minuto in ricordo di Clio Maria Bitoni”, conclude La Russa prima del minuto di silenzio e gli applausi dell’aula.