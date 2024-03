Cnel: Silvestri, ‘con stipendio Brunetta Meloni dice a cittadini ‘io sono Giorgia, voi noi’

22 Marzo 2024

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Grazie al governo Meloni Renato Brunetta potrà percepire per legge uno stipendio che prima non poteva prendere in quanto pensionato. Infatti attraverso l’ultimo decreto Pnrr il presidente del Cnel, dopo aver bocciato il salario minimo, ora potrà ottenere quello ‘di casta’. Bella ricompensa per colui che, mesi fa, ha affossato le aspettative di milioni di cittadini sottopagati e con salari da fame. Non c’è che dire, dopo Il ritorno dei vitalizi ora Giorgia Meloni lancia un altro bel messaggio al Paese, ed è ‘io sono Giorgia, voi no'”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.