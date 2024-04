Codere, Francesco Quacquarelli nominato direttore della Sicurezza corporate

17 Aprile 2024

Roma, 17 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Codere, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e del gioco, ha annunciato la nomina di Francesco Quacquarelli a direttore della Sicurezza corporate. Nel suo nuovo incarico, Quacquarelli riporterà a Gonzaga Higuero, ceo del gruppo. Con una carriera professionale che conta quasi due decenni, Francesco Quacquarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in Prosegur, il più recente come Corporate risk intelligence security manager per Germania, Indonesia e Filippine. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di responsabile della sicurezza per prosegur cash, supervisionando la protezione delle infrastrutture critiche in coordinamento con il Cnpic, organo del ministero dell’Interno.

Quacquarelli ha una formazione accademica eccellente, laureatosi in Gestione della scurezza presso l’Università Complutense di Madrid, una laurea in Amministrazione e gestione aziendale presso l’Università Rey Juan Carlos, tecnico di livello superiore in Telecomunicazioni e sistemi informatici e una laurea in Turismo.

Nella sua nuova posizione, Quacquarelli guiderà l’implementazione di strategie di sicurezza complete per proteggere le strutture, i clienti e i dipendenti di Codere a livello globale. Inoltre, si occuperà di identificare le vulnerabilità, valutare i rischi, coordinare le operazioni e monitorare l’intelligence sulla sicurezza per garantire un ambiente sicuro. Questa nomina arriva in un momento strategico per Codere, che dopo aver consolidato la propria posizione mira a generare maggior valore. L’arrivo di Quacquarelli riflette l’impegno dell’azienda nella crescita, nell’efficienza e nella sicurezza, per offrire le massime garanzie a tutti i suoi stakeholder.