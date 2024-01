Codere, presenta nuova identità visiva che rispecchia valori marchio

Gennaio 30, 2024

Madrid, 30 gen. -(Adnkronos) – Codere presenta una nuova immagine del marchio, una evoluzione che la multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e del gioco definisce “un importante traguardo nella sua strategia omnicanale e incentrata sul cliente, che consolida la sua posizione come l’azienda di gioco più sicura, più vicina, divertente e accessibile”. La nuova identità visiva dell’azienda – si spiega – “rappresenta un solido progresso verso una proposta unica e globale, nel rispetto dei principi fondamentali che hanno guidato l’azienda nel corso dei suoi oltre quattro decenni di storia.

Si parte dalla sicurezza: Codere infatti “offre ai propri clienti garanzie totali affinché possano godere della migliore esperienza di gioco sicura e responsabile”, ma anche vicinanza “la presenza fisica dell’azienda in tutte le aree geografiche in cui offre giochi online garantisce un supporto tangibile e costante” – e divertimento visto che “l’azienda è focalizzata nel fornire momenti unici di intrattenimento ai propri clienti”.

La società arricchisce la propria identità corporativa con l’aggiunta del colore viola, “una tonalità calda e accogliente che contraddistingue i giochi da casinò, che si affianca ai tradizionali verde e grigio aziendali, associati alle scommesse sportive”. La lettera “O” nel logo Codere acquista una forma più flessibile, a simboleggiare la vicinanza al cliente. Il rebranding introduce un elemento distintivo: l’incrocio circolare di linee bianche, grigie e viola, a simboleggiare l’omnicanalità. Rimangono elementi chiave, come la “C” barrata, emblema dell’azienda, e le sei linee parallele, rappresentative del gioco.

Gonzaga Higuero, CEO del Gruppo Codere, sottolinea: ” Vogliamo che Codere venga percepita per quello che è; un’azienda di gioco responsabile, vicina al cliente, che offre il miglior intrattenimento. La nuova immagine riflette la diversità della nostra offerta e ci consentirà di consolidare la nostra presenza sul mercato, ottimizzare i nostri investimenti di marketing e aumentare la notorietà del marchio, contribuendo positivamente alla redditività a lungo termine dell’azienda.”

Da parte sua, Aviv Sher, CEO di Codere Online, spiega: “Dal 2021, quando Codere Online è nato come primo operatore di gioco online in Spagna e America Latina ad essere quotato al Nasdaq, abbiamo percorso un lungo cammino di crescita, in cui il brand ha giocato un ruolo fondamentale. È giunto il momento di rafforzare il nostro posizionamento come azienda con un’offerta di gioco completa – ben oltre le scommesse sportive – e omnicanale.”

L’implementazione del nuovo marchio sarà graduale e comporterà, in una prima fase, coesistenza dei diversi marchi del gruppo sotto l’etichetta “Una esperienza Codere” per arrivare successivamente alla prevalenza globale del marchio Codere. Per realizzare questo progetto, Codere si è affidata alla società di consulenza leader a Las Vegas, Touch Square, riconosciuta per la sua vasta esperienza con le principali aziende del settore del gioco e dell’intrattenimento.