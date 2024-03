Codere, ricapitalizzazione globale per rafforzare struttura di capitale e stimolare crescita

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Codere, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e dei giochi, ha annunciato oggi di essere in trattative avanzate con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare le condizioni commerciali di una ricapitalizzazione globale volta a migliorare la sua struttura e rafforzare la sua crescita futura. Pertanto, dopo aver risolto completamente i problemi operativi in Argentina e aver stabilizzato la situazione in Messico, la società, si legge in una nota, ha assunto Houlihan Lokey e Allen & Overy rispettivamente come consulenti finanziari e legali per portare avanti questo processo.

Questa operazione mira a sanare il bilancio della società e a consentire a Codere di concentrarsi sulla migliore implementazione del proprio business plan, migliorando al tempo stesso la propria capacità finanziaria per promuovere la propria strategia di crescita a lungo termine.

La società fornirà ulteriori aggiornamenti al mercato su questo processo e su i suoi termini commerciali nelle prossime settimane.