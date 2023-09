Codere, ricavi a 335 mln nel II trimestre:+5% su anno per il colosso dei giochi

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. (Adnkronos) – Ricavi per 335 milioni di euro nel secondo trimestre per Codere, il 5% in più rispetto all’anno precedente. La multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e dei giochi in Europa e America Latina, ha annunciato i suoi risultati trimestrali.

Codere Online ha segnato un incremento dei ricavi del 37,5% rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente; in rialzo anche il comparto retail che registra +2% rispetto al 2022 nel secondo trimestre dell’anno, raggiungendo 297 milioni di euro.

L’Ebitdanormalizzato del gruppo in questo secondo trimestre del 2023 si è attestato a 51 milioni di euro, l’1,7% in meno rispetto all’anno precedente come conseguenza delle restrizioni imposte in alcune sale del gruppo in Argentina e Messico. Il margine di Ebitda normalizzato si attesta al 15,3%, un punto percentuale in meno rispetto al 2022. La società ha registrato una perdita netta di 164 milioni di euro come conseguenza di una svalutazione contabile, pari a 188 milioni di euro, che ha dovuto essere registrata come risultato delle restrizioni in Argentina e Messico.

La svalutazione non ha alcun impatto sulla situazione di liquidità della società e costituisce una mera rettifica contabile per ascrivere tale situazione nella rendicontazione finanziaria a chiusura del primo semestre.

Nonostante le circostanze avverse che il gruppo ha dovuto affrontare in questo secondo trimestre dell’anno di esercizio, l’Ebitda ottenuto e la buona gestione del capitale circolante hanno consentito di generare un flusso di cassa operativo positivo di 21 milioni di euro durante il trimestre, rispetto ai 6 milioni euro dello stesso periodo dell’anno precedente, con un abbattimento di cassa in questo periodo inferiore del 38% rispetto al 2022.

Al 30 giugno 2023, la liquidità del gruppo ammontava a 110 milioni di euro, di cui 65 milioni corrispondono all’attività retail e 45 milioni a Codere Online.