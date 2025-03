Colavita Usa rafforza presenta nei mercati pasta e pomodoro acquistando Vitelli Foods

5 Marzo 2025

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Colavita Usa, leader nel settore delle specialità alimentari italiane, acquista Vitelli Foods, proprietario dello storico marchio Luigi Vitelli. Conosciuta per la sua pasta e i suoi pomodori di alta qualità, questa acquisizione non solo diversifica l’offerta di prodotti di Colavita, ma rafforza anche la sua posizione di terzo importatore di pasta italiana negli Stati Uniti. Inoltre, rafforza significativamente la presenza di Colavita nel mercato dei pomodori, una mossa strategica per migliorare la sua posizione competitiva in entrambe le categorie.

Fondato nel 1885, Luigi Vitelli è il primo marchio alimentare italiano mai registrato in America, simbolo di una lunga tradizione di eccellenza culinaria. “Luigi Vitelli è un marchio iconico che vogliamo preservare e far conoscere alle nuove generazioni, continuando il grande lavoro svolto da Claudia Vitelli e Roy Taormina”, ha commentato Giovanni Colavita, Ceo di Colavita Usa. “Conosco Claudia da anni e ho sempre rispettato e ammirato ciò che ha costruito, preservando la grande tradizione familiare che condividiamo. L’importanza del marchio Vitelli per la storia del cibo italiano in questo Paese è davvero impareggiabile”, continua Colavita. “Infatti, quest’anno ricorre il 125° anniversario dell’adesione di Vitelli alla Camera di Commercio Italiana negli Stati Uniti, organizzazione che annovera Amerigo Vitelli tra i suoi fondatori”.

Questa acquisizione segue il successo dell’integrazione dell’azienda californiana O Olive Oil & Vinegar, un produttore leader di aceto californiano e di olio extravergine di oliva biologico. L’acquisizione è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Colavita ad ampliare il proprio portafoglio di prodotti alimentari autentici e di alta qualità. Sotto l’insegna Vitelli Foods, Colavita intende sfruttare la sua vasta rete di distribuzione e la sua esperienza nel settore per aumentare la portata e il riconoscimento dei prodotti Luigi Vitelli, sottolineandone la storia unica e l’autenticità italiana.