Collicelli (Asvis): “One Health pilastro centrale anche di Agenda Onu 2030”

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) – “Nell’ambito dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile, di cui Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) si occupa, il tema One Health è molto importante, perché i problemi di fronte a noi non sono solo di carattere ambientale o economico, ma riguardano anche il benessere e la salute delle persone”. Così Carla Collicelli, sociologa del welfare e della salute, referente per il gruppo di lavoro del Goal 3 di Asvis, a margine della presentazione – oggi alla Camera – dei risultati del progetto ‘One Health Project – Scuole in Azione’, un gioco per la salute globale che ha coinvolto 1.600 studenti delle scuole superiori di tutta Italia.

“Quindi il pilastro sociale dell’Agenda, come noi lo chiamiamo, deve essere sostenuto e promosso soprattutto grazie alle attività di tipo formativo – rimarca l’esperta – Non a caso, Asvis promuove varie iniziative formative nelle scuole, nelle università, realizza materiali didattici, quindi non potevamo non aderire a questo progetto, il cui obiettivo è fare formazione su One Health e questa è una delle nostre priorità. Per tale motivo abbiamo deciso di aderire dando il nostro patrocinio”. “Ci auguriamo anche di poter andare avanti ulteriormente su questa linea e di fare magari anche dei progetti in comune”, conclude.