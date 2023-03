Colombia: agente morto e 79 poliziotti presi in ostaggio durante proteste

Marzo 3, 2023

Bogotà, 3 mar. (Adnkronos) – Un agente di polizia è morto e altri 79 sono stati presi in ostaggio durante le proteste nella provincia meridionale colombiana di Caquetá. Lo riporta la Cnn. Le violenze sono scoppiate ieri dopo che i residenti hanno bloccato la compagnia di esplorazione petrolifera Emerald Energy, per chiedere il suo aiuto per riparare e costruire nuove strade.

Anche un civile è stato ucciso e nove lavoratori del giacimento petrolifero sono stati catturati insieme agli agenti di polizia. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha detto di sperare che vengano rilasciati senza condizioni prima di qualsiasi escalation di violenza e ha chiesto assistenza medica alla Croce Rossa.

Molti dei manifestanti fanno parte delle popolazioni rurali e indigene che chiedono che Emerald Energy costruisca nuove infrastrutture stradali intorno all’area di San Vicente del Caguan. Funzionari del governo locale hanno detto che l’ufficiale è morto per un attacco di machete, mentre il civile è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. Il difensore civico per i diritti umani della Colombia, Carlos Camargo, che era sul posto per mediare, ha detto di aver parlato con i manifestanti e di aver impedito loro di lanciare bombe molotov contro l’impianto petrolifero.