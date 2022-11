Commercio estero: a settembre import -1,6% su mese, +40,4% su anno**

Novembre 17, 2022

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – Andamento divergente per il nostro commercio estero a settembre 2022: infatti l’Istat stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+1,6%) e una flessione per le importazioni (-1,7%): tuttavia l’impatto dell’inflazione e della crescita dei prodotti energetici porta su base annua una crescita dell’export del 21,6% in termini monetari e solo del 2,1% in volume mentre l’import in valore registra un incremento tendenziale del 40,4% mentre in volume resta sostanzialmente invariato (-0,5%). Nel terzo trimestre del 2022, rispetto al precedente, l’export cresce del 2,7%, l’import del 7,5%.