Commercio estero: Istat, a febbraio export extra Ue +1,7% su mese, +17% su anno

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. -(Adnkronos) – A febbraio l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , un aumento congiunturale per le esportazioni (+1,7%) e una flessione per le importazioni (-1,8%). Su base annua invece l’export cresce su base annua del 17,0% mentre l’import cala del 6,8%.

L’incremento su base mensile dell’export – sottolinea l’Istat – è spiegato soprattutto dall’aumento delle vendite di beni di consumo non durevoli (+9,6%) ed energia (+25,9%). Diminuiscono le esportazioni di beni intermedi (-9,2%) e beni di consumo durevoli (-3,6%). Per l’import, la flessione congiunturale è sostanzialmente dovuta alla contrazione degli acquisti di energia (-6,7%).

La crescita annua dell’export, generalizzata, è molto sostenuta per beni di consumo non durevoli (+35,4%). Il calo dell’import invece è determinato dalla riduzione degli acquisti di energia (-12,8%), beni intermedi (-8,9%) e beni di consumo durevoli (-14,9%).