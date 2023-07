Commercio estero: Istat, a giugno export extra Ue +0,4% su mese e +2,7% su anno**

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – A giugno 2023 l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue, un lieve aumento congiunturale per le esportazioni (+0,4%) e una marcata contrazione per le importazioni (-14,6%). Lo rileva l’Istat. Su base annua l’export cresce del 2,7% (da +4,0% di maggio), spiegata dalle maggiori vendite di beni di consumo durevoli (+15,6%), beni strumentali (+15,5%) e beni di consumo non durevoli (+5,0%). L’import registra una drastica caduta tendenziale (-41,1%), diffusa e più marcata per energia (-54,8%) e beni intermedi (-39,0%).