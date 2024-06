Commercio: Mattarella, ‘è palestra legalità’

12 Giugno 2024

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Il commercio rappresenta una “palestra per la legalità: il commercio è termometro dello stato di salute di una società. Ed è apprezzabile il progetto legalità sviluppato da Confcommercio, per combattere ogni forma di criminalità, contro contraffazione, contro abusivismo, per combattere l’usura. Fenomeno, quest’ultimo, che suscita interrogativi sullo stato di funzionamento del sistema del credito nei confronti dei piccoli operatori”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea di Confcommercio.