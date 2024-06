Commercio: Mattarella, ‘pilastro modello sociale nostro Continente e motore economia’

12 Giugno 2024

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Il commercio, radice tra le più antiche della civiltà europea, costituisce un pilastro del modello sociale del continente, oltre che un motore decisivo, imprescindibile, dell’economia. È stato un elemento generativo della società moderna”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea di Confcommercio.

“L’Italia dei Comuni e delle libertà comunali -ha ricordato il Capo dello Stato- deve molto ai mercanti. In quella esperienza si sono saldate le aspirazioni di autonomia -e, non a caso, l’Italia è anzitutto quella delle autonomie,dei Comuni- con le aspirazioni di progresso sociale rispetto al feudalesimo, della innovazione, della nascita delle città, di quella che oggi chiameremmo internazionalizzazione per i rapporti creati con i corrispondenti esteri. Dai mercanti nascono i primi servizi postali e di trasporto: la logistica, con linguaggio contemporaneo. Nascono gli strumenti finanziari, l’esercizio del credito, le lettere di cambio, le assicurazioni, le banche”.