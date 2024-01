Commesse Anas: oggi a Question time Camera Ciriani risponde a interrogazione a Salvini

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Al Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a una interrogazione –rivolta al ministro per le Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini– sulla promozione di un’indagine amministrativa alla luce di recenti notizie di stampa relative ad inchieste giudiziarie su appalti Anas, presentata dal capogruppo M5S Francesco Silvestri.