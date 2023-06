Giugno 15, 2023

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – La strada statale 340 ‘Regina’ è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 5,100 in località Moltrasio (Como), a causa di una frana all’uscita della galleria Cernobbio. Lo comunica Anas, precisando che sul posto sono presenti squadre per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.