Como: controlli al valico di Crociale dei Mulini, sequestrati 8 orologi del valore di 350mila euro

Novembre 30, 2022

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi un equipaggio della polizia di Stato, in servizio per il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina nei pressi del valico stradale di Crociale dei Mulini, nel comasco, ha allertato una pattuglia della guardia di finanza impegnata in attività di ‘retrovalico’, a seguito di sospetti alla violazione delle norme doganali maturati nel corso di un controllo su un’autovettura proveniente dalla Confederazione Elvetica con a bordo due soggetti.

Il controllo congiunto effettuato sul veicolo ha permesso di rinvenire 8 orologi di ingente valore, nello specifico sette Rolex di diversi modelli e un Patek Philippe, il cui valore complessivo, in base ad una prima stima effettuata, ammonta a circa 350.000 euro.

Configurandosi il reato di contrabbando concernente la liquidazione dell’Iva all’importazione, i beni rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e i due soggetti denunciati alla procura di Como.