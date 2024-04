Como: controlli polizia intensificati, 2 arresti e una denuncia

4 Aprile 2024

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Con l’arrivo della bella stagione e l’aumentare dei turisti in arrivo in città, la polizia di Como ha intensificato il controllo del territorio aumentando inoltre la presenza delle volanti. Sono stati altresì intensificati i controlli nelle aree più a rischio del capoluogo dove la microcriminalità è più fertile, portando a due arresti e a una denuncia a piede libero.

Ad essere denunciato è stato un 42enne comasco, conosciuto alle forze dell’ordine e con svariati precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e droga. L’uomo avrebbe rubato due bottiglie di vino del valore di circa 29 euro in un supermercato di via Magenta. Gli addetti alla sicurezza lo hanno bloccato dopo aver oltrepassato le barriere elettroniche del supermercato e consegnato ai poliziotti della volante. E’ scattato invece l’arresto per un 34enne tunisino, irregolare e con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L’accusa è di aver razziato in un supermercato di via Carloni un quantitativo di merce tra cui attrezzi da lavoro, materiale elettronico, alimentari e biancheria, per un ammontare di 200 euro. Accompagnato in questura, si è scoperto che su di lui pendeva un ordine di espulsione del 2019, non potendo fare ritorno in Italia per 5 anni.

Di tutt’altra natura invece l’intervento della polizia davanti ad un bar di via Napoleona, che ha portato all’arresto per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 20enne di Sesto San Giovanni (Mi), con precedenti di polizia per reati minori. La segnalazione al 112 Nue riguardava una rissa in strada tra alcuni ragazzi. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno notato un fuggi fuggi generale riuscendo a bloccare e identificare uno solo dei partecipanti alla rissa, in stato di ubriachezza, riverso a terra e con il volto sanguinante. L’approccio con i poliziotti, violento e oltraggioso del 20enne lo ha portato ad essere arrestato.

Nel pomeriggio di ieri, infine, le volanti della questura sono state impegnate per la ricerca di varia refurtiva oggetto di furti avvenuti in danno di turisti presenti in centro città. Un gruppo di turisti provenienti dall’Estonia, hanno chiesto l’intervento della polizia denunciando il furto dei loro bagagli e fornendo nel contempo agli agenti la localizzazione in tempo reale restituita da un dispositivo Gps di loro proprietà agganciato agli effetti personali.

I poliziotti hanno quindi fatto accesso all’interno dell’ex cinema Politeama di piazza Cacciatori delle Alpi, rinvenendo nascosti sotto ad un bidoncino al primo piano dello stabile, alcuni oggetti di proprietà delle vittime, localizzatore compreso, tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari.

Durante la verifica all’interno del cinema, chiuso per lavori di ristrutturazione, è stata inoltre accertata l’effrazione di un portone in legno e recuperati altri oggetti, una bicicletta da corsa anni 80 ed un nuovissimo monopattino elettrico, probabilmente provenienti da altri furti, che saranno oggetto di accertamenti da parte della Polizia di Stato per risalire alla proprietà. Qualche minuto dopo però, un’ulteriore segnalazione portava una volante ai giardini di Villa Olmo dove i poliziotti hanno rinvenuto uno zaino ed una valigia contenenti abiti ed effetti personali, probabilmente anche quest’ultimi provento di furto e per i quali sono in corso indagini da parte dei poliziotti per risalire alla proprietà.