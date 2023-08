Como: controlli sul territorio, due persone denunciate a piede libero

Agosto 12, 2023

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – La compagnia carabinieri di Cantù, nel comasco, ha eseguito una serie di controlli rafforzati del territorio che hanno visto impiegati i militari del Nor, della tenenza di Mariano Comense e delle 9 stazioni carabinieri in molti interventi che hanno portato a due denunce in stato di libertà e alla riconsegna al legittimo proprietario di uno scooter rubato.

In particolare, i militari della stazione di Mozzate, a conclusione di una indagine, hanno denunciato in stato di libertà per minaccia, percosse e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere un 42enne straniero, con precedenti di polizia. Durante una discussione alla stazione ferroviaria di Mozzate, avrebbe minacciato un 18enne, anche lui straniero, con una pistola ad aria compressa alterata con rimozione del prescritto tappo rosso. I militari di Mozzate, Fino Mornasco e dell’aliquota radiomobile hanno effettuato una perquisizione, scoprendo la pistola alterata.

I carabinieri di Fino Mornasco hanno poi denunciato in stato di libertà per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e guida senza patente, poiché mai conseguita, un 29enne straniero, pregiudicato, senza fissa dimora. L’uomo è stato individuato nel parcheggio di un centro commerciale mentre era a bordo di un ciclomotore risultato rubato e con targa alterata con del nastro adesivo. Bloccato dopo un breve inseguimento, è stato sottoposto a controllo e si è scoperto che non aveva mai conseguito la patente di guida. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo, con l’impiego di personale in divisa ed in borghese.