Como: in controlla su treno si scopre che deve scontare pena in carcere, arrestato

Febbraio 6, 2023

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – Doveva scontare una pena di 4 anni e 7 mesi in carcere per una serie di reati, ma è stato sorpreso a bordo di un treno alla dogana di Chiasso. E’ accaduto a un trentenne, che è stato arrestato.

Ad arrestare il giovane, i militari della guardia di finanza nell’ambito della quotidiana attività di controllo svolta presso la stazione ferroviaria di Chiasso. Durante un servizio svolto a bordo dell’ultimo treno in transito dalla stazione ferroviaria elvetica e diretto a Milano, i finanzieri del gruppo Ponte Chiasso hanno individuato il giovane e lo hanno sottoposto a controllo per appurare il rispetto della normativa doganale e valutaria; insospettiti dal suo nervosismo e dalla mancanza di documenti, a parte una fotocopia di una carta d’identità, hanno deciso di approfondire i controlli. Hanno così scoperto che a suo carico pendeva un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla procura della Corte d’Appello di Sassari relativa all’espiazione di una pena residua pari a 4 anni e 7 mesi per la commissione di una serie di reati in materia di stupefacenti, ricettazione e furto.

L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito al carcere di Como.