Como: lite tra due studenti, professore interviene e viene colpito

Marzo 9, 2024

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – E’ intervenuto per cercare di separare due studenti di 13 anni che stavano litigando ed è stato preso a pugni. E’ accaduto nel piazzale di un istituto scolastico del comasco ad un professore di 38 anni.

Secondo quanto riferisce La Provincia di Como, il docente, preso a pugni e spinte, sarebbe prima finito contro un muro e poi sarebbe caduto a terra, riportando un trauma alla spalla e alcune escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Lariosoccorso di Dongo che lo hanno soccorso e trasportato all’ospedale di Gravedona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Non sono noti i motivi alla base della lite, che sarebbe scoppiata mentre alunni e professori aspettavano l’arrivo di un pullmino che li avrebbe portati in gita. Per lo studente che ha colpito il professore, però, sarebbero in arrivo provvedimenti disciplinari.