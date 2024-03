Como: sorpresi a bordo di un motorino rubato, due ragazzi denunciati

21 Marzo 2024

Milano, 21 mar.(Adnkronos) – Hanno approfittato delle coperture di un cantiere per lavori di ristrutturazione in un palazzo per introdursi in una proprietà privata, ma sono stati intercettati e bloccati mentre fuggivano a bordo di un motorino rubato. E’ accaduto nella mattinata di ieri a Como. Due cittadini stranieri, irregolari, sono stati denunciati per ricettazione in concorso e uno dei due ha ricevuto anche l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Verso le 11 di ieri le volanti sono intervenute in via Paoli a seguito di una segnalazione giunta al 112, in cui erano state descritte due persone che avevano fatto accesso in una proprietà privata. Gli agenti, giunti sul posto, hanno acquisito ulteriori dettagli dal proprietario dell’immobile, uno stabile in fase di ristrutturazione, rintracciando poco dopo i due mentre, a bordo di un motorino con targa elvetica, transitavano in direzione centro.

I due non avevano documenti al seguito, così sono stati accompagnati in questura per l’identificazione. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 28enne di origine marocchina, irregolare e senza fissa dimora e di un 18enne di nazionalità tunisina, irregolare e con svariati alias e precedenti di polizia a suo carico. Da approfondimenti eseguiti tramite il centro per la cooperazione di polizia doganale di Chiasso, inoltre, è emerso inoltre che il ciclomotore era stato rubato la notte precedente nella cittadina svizzera di Balerna a una donna di 69 anni. I due sono stati quindi denunciati per la ricettazione del motorino e per le violazioni in materia di immigrazione. Il 28enne è stato inoltre munito dell’ordine del questore a lasciare entro sette giorni il territorio. Il motorino è stato riconsegnato alla sua proprietaria.