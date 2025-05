Comunali: Boccia, ‘destra si può battere, Meloni nascosta perché è in difficoltà’

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Questo ormai è un dato chiaro e inequivocabile: se le opposizioni si uniscono attorno a un progetto condiviso e a un candidato credibile vincono. E Genova lo dimostra. Quando Elly Schlein, dopo il Congresso che l’ha eletta, ha insistito sull’essere ‘testardamente unitari’ intendeva proprio questo”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd in una intervista al Corriere della Sera.

“Il centrodestra perde quasi dappertutto in questa tornata. Quello che ormai si è capito è che quando al primo turno ci si riunisce attorno al Pd, il centrosinistra nella sua interezza è in grado di arrivare anche al 50 per cento e battere questa destra che si esalta per i sondaggi e poi perde le elezioni”, dice ancora Boccia.

“Di solito Meloni ci mette la faccia per coprire i limiti, anche di classe dirigente, che il centrodestra ha nei territori, questa volta si è nascosta perché è evidente che le questioni sociali stanno mettendo in grande difficoltà il governo. Sul lavoro, sulla sanità, sul carovita la presidente del Consiglio non riesce a dare risposte e ormai gli italiani se ne rendono conto. Ieri per raccontare di una sua vittoria ha dovuto parlare dell’America’s cup”, sottolinea Boccia.