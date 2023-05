Comunali: Castelli, ‘Sud chiama Nord mette radici fuori da Sicilia, primi risultati positivi’

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Primi esperimenti politici per ‘Sud chiama Nord’ in occasione delle ultime elezioni amministrative. Il partito fondato da Cateno De Luca infatti ha presentato la lista in Puglia, Campania e Lazio. “Il laboratorio Sud chiama Nord mette le proprie radici fuori dalla Sicilia ottenendo risultati positivi”, afferma Laura Castelli, ex viceministra dell’Economia ed ex esponente M5S, oggi portavoce nazionale di ‘Sud chiama Nord’.

A Valenzano, in Puglia, le due liste federate a Sud chiama Nord hanno ottenuto il 17%, in Campania a Torre del Greco il 6.3%, a Santa Marinella, Lazio, il 3.6%. “Il progetto partito dalla Sicilia sta iniziando a radicarsi su buona parte del territorio nazionale con l’ambizione di presentarsi alle prossime elezioni Europee. In occasione dell’assemblea di Salerno dei giorni scorsi infatti c’erano rappresentanti di realtà civiche anche del Nord Italia, dal Veneto alla Lombardia, che hanno deciso di aderire a Sud chiama Nord. Il progetto piace e incomincia a delinearsi concretamente”, conclude Castelli. A fine mese intanto ci saranno le amministrative anche in Sicilia, ‘Sud chiama Nord’ sarà presente in 100 comuni con la propria lista.