Comunali: Conte, ‘costruire progetto politico basato su confronto con altre forze’

Maggio 30, 2023

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Non si vince perché ci si ritrova per qualche ora sul palco. La destra è collaudata nel creare un cartello elettorale, molto più sperimentata in questo nell’elaborare una proposta coesa. L’unica reale possibilità per il Movimento 5 stelle, che non ha performance importanti a livello elettorale, è costruire un progetto politico basato sul confronto politico con le altre forze politiche”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nel corso della conferenza ‘Le emergenze mutui e affitti, le proposte del Movimento 5 Stelle’, commenta la sconfitta a Brindisi del candidato alle amministrative Roberto Fusco.

“A Brindisi, nonostante si fosse insieme, non è stato possibile contrastare la destra. Brindisi ha pagato un costo elevatissimo per le fonti fossili: purtroppo, però – prosegue Conte – il nostro progetto di transizione ecologica non è parso giusto, pur in un contesto di grande difficoltà. Abbiamo bisogno di partecipazione democratica, perché è un tema serio”.