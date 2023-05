Comunali: Danti (Iv), ‘Pd perde ovunque, cosa vuol fare in Toscana?’

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “I candidati del Pd in Toscana perdono ovunque contro quelli messi in campo dalla destra. In un caso, vengono anche superati dagli alleati ancora più di sinistra, a riprova che l’originale supera sempre la copia. A questo punto aspettiamo che il Pd ci dica cosa vuole fare, visto che non c’è mai stato un contatto con noi, in Toscana infatti rivoteremo tra un anno a Firenze e nel 2025 per le regionali”. Così l’eurodeputato Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe, e coordinatore regionale di Italia Viva in Toscana.