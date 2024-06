Comunali: Durigon (Lega), ‘successo Poli Bortone dimostra che centrodestra unito vince’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Il successo di Adriana Poli Bortone a Lecce dimostra che il centrodestra, capace di esprimere figure di livello e in grado di unire, vince ed è pronto a governare il territorio, aprendo una nuova stagione per la città. I nostri migliori auguri di buon lavoro al neo sindaco Poli Bortone e anche al nuovo primo cittadino di Caltanissetta Walter Calogero Tesauro che, siamo certi, sono le persone giuste per far prosperare i propri territori, verso un futuro migliore, al servizio dei cittadini. La Lega c’è ed è pronta a fare la sua parte”. Lo dichiara il senatore della Lega Claudio Durigon, coordinatore degli Enti Locali per il partito nel Mezzogiorno.