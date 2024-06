Comunali: Furfaro, ‘soddisfazione per risultati Pd in Toscana’

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “La bella vittoria del centrosinistra ai ballottaggi dimostra che il campo progressista si sta nettamente rafforzando e rappresenta un’alternativa concreta alla destra. Il Partito Democratico sta diventando sempre più forte e determinante”. Così il deputato toscano Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche del Pd in segreteria nazionale, commenta i ballottaggi.

“Mi preme sottolineare un dato simbolico, quello della Toscana: il Partito Democratico torna ad essere il primo partito in regione. Sotto l’azione della nostra segretaria Elly Schlein e in sinergia con una affiatata squadra regionale guidata da Emiliano Fossi, il Partito Democratico è tornato ad essere non solo competitivo, ma ad avere un’anima, a ritrovare un popolo nelle piazze, a gioire ed appassionarsi nel fare politica. E ad avere rapporti con gli alleati basati sulla politica che cambia la vita della gente”.

“Dal M5S ad Avs, dai civici ai moderati, dove abbiamo costruito un progetto per le città senza pensare alle poltrone ma alle persone, abbiamo vinto o ci siamo andati vicini. Non solo. Abbiamo eletto due prime cittadine per la prima volta nella storia delle città di Prato e Firenze. Abbiamo invertito un trend che dava la destra in netta ascesa. Stiamo costruendo coalizioni vincenti, aperte e plurali che partono dai territori mettendo al centro unità, candidati competitivi e programmi radicali e credibili. È iniziata una storia nuova e adesso inizieremo a scriverla, per l’Italia e per la Toscana”.