Comunali: Gasparri, ‘Fi fondamentale, risultato eccellente centrodestra’

Maggio 30, 2023

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Eccellente risultato per la coalizione di centrodestra che nei Comuni superiori a 15mila abitanti e nei capoluoghi chiamati al voto passa da 39 a 47 sindaci. Nei capoluoghi poi in particolare passa da 8 a 9 sindaci. Le affermazioni sono diffuse su tutto il territorio nazionale, tra primo e secondo turno, da Sondrio a Catania. Fondamentale il contributo di Forza Italia, che è molto lieta di salutare il proprio esponente Silvetti, primo sindaco di centrodestra eletto nella città di Ancona. Decisivo il nostro contributo anche per l’individuazione del candidato Marchionna a Brindisi, che riporta al governo della città pugliese un’amministrazione di centrodestra dopo moltissimo tempo. La coalizione è stata unita in tutta Italia e questo ha premiato il nostro impegno”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

“La Toscana -prosegue il vicepresidente del Senato- presenta un quadro molto positivo. La quasi totalità dei sindaci della Regione appartiene ormai alla coalizione di centrodestra. Voglio ringraziare tutti i nostri candidati, i nostri dirigenti territoriali e i nostri militanti che hanno contribuito in maniera decisiva alla coesione e alla forza del centrodestra. Forza Italia c’è e il presidente Berlusconi in questi giorni non ha fatto mancare il suo sostegno ai singoli candidati e a tutti i territori. Lo ringraziamo anche per questa ulteriore prova di generosità che ci ha regalato. Ora dobbiamo consolidare sul territorio la nostra presenza e preparare le successive scadenze elettorali. Si voterà il 25 giugno nel Molise per le elezioni regionali, dove il candidato alla presidenza è un esponente di Forza Italia, e poi all’inizio dell’autunno nel Trentino e nell’Alto Adige. Ovviamente l’obiettivo sono poi le elezioni europee del 2024”.

“Alla sinistra lasciamo il livore di alcune polemiche sulle star televisive e la presa d’atto che alla Schlein è stato chiesto di non andare a Vicenza, l’unica città vinta dalla sinistra, più per i dissidi che hanno accompagnato la giunta precedente, che non per meriti della sinistra. Andiamo avanti orgogliosi del nostro percorso e consapevoli della funzione decisiva che Forza Italia anche nel quadro europeo, nell’ambito del PPE, svolgerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni”, conclude l’azzurro.