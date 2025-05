Comunali: Genova torna a sinistra e Ravenna confermata, Schlein ‘uniti si vince’**

26 Maggio 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Tornata amministrativa ampia, ma una la città con gli occhi addosso della politica nazionale: Genova. E il centrosinistra l’ha vinta al primo turno. Il capoluogo ligure torna a sinistra dopo gli anni dell’era Bucci. E poi Ravenna confermata a valanga. Il campo progressista festeggia. Già al primo turno, là dove è unito. In altre realtà, come Taranto e Matera, si pagano le divisioni. Il centrosinistra, senza M5S, è avanti ma dovrà affrontare i ballottaggi tra due settimane e bisognerà vedere quale sarà l’indicazione di voto, se ci sarà, dei 5 Stelle.

Intanto, per stasera, le vittorie di Genova e Ravenna rilanciano il mantra dell’unità. “Uniti si vince, è un dato oggettivo”, rimarca Elly Schlein. “Testardamente unitari”, si dicono Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli citando la segretaria del Pd. E poi Matteo Renzi, fulminio, appena dopo i primi exit poll: “Quando il centrosinistra è unito e ha candidati credibili vince. Praticamente ovunque”, posta sui social. “Candidati riformisti, concreti e competenti”, puntualizza Carlo Calenda. Riccardo Magi guarda al prossimo appuntamento, quello del referendum e sottolinea il dato dell’affluenza: stavolta ha tenuto. “Bene il centrosinistra che quando si presenta unito vince. Molto bene l’affluenza che fa ben sperare per il voto dell’8 e 9 giugno”, evidenzia il leader di Più Europa.

Difficilissimo raggiungere il quorum. Intanto stasera festeggia il centrosinistra. Ma con diversi gradi di intensità. Al Pd i risultati sorridono. I dem escono rafforzati dal voto e Schlein non manca di sottolinearlo. Avs evidenzia il 7% preso a Genova. M5S si concentra sulla vittoria nel capoluogo ligure: “Miglioriamo il risultato della scorsa tornata comunale”, sottolinea Giuseppe Conte. A Taranto e Matera, i 5 Stelle in solitaria arrivano soltanto terzi, fuori dal ballottaggio e nella nota del leader pentastellato, diffusa in serata, nessun accenno su quale sarà l’atteggiamento ai ballottaggi.

La segretaria Pd festeggia e lancia un affondo su Giorgia Meloni: “Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”. E quindi sottolinea: “Il Pd cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e sono ottimi i risultati di Taranto, dove andremo al ballottaggio nettamente in vantaggio. Il Partito Democratico conferma la sua crescita, dopo le regionali dello scorso anno e le europee”. Poi si rivolge alle forze di opposizione: “Essere testardamente unitari, è necessario ripeterlo oggi più che mai, non è una tesi o un dibattito politologico, ma – conclude – un dato oggettivo: uniti si vince, congratulazioni a tutte le forze che hanno contribuito a queste belle vittorie!”.

Una sollecitazione raccolta da Avs: “Noi, che siamo testardamente unitari, continueremo a batterci perché dopo Genova si possa liberare presto l’Italia dalla peggior destra della storia repubblicana”, dicono Fratoianni e Bonelli. “Uniti si vince: questo è il messaggio che viene da tutte i comuni in cui si è votato, è l’avviso di sfratto a Meloni e al suo governo”.

Valutazioni che combaciano con quelle di Matteo Renzi: “Quando il centrosinistra non mette veti, succede che vince. La Meloni ha preso una scoppola mica da ridere. Per Meloni si è un po’ rotto l’incantesimo. Se si guardano i dati in generale il centrosinistra cresce. Si dice che Meloni non porta a casa risultati ma non c’è l’alternativa: se però l’alternativa si trova con persone credibili e un programma chiaro… Bisogna che il centrosinistra individui 3- 4 punti. Il primo sono gli stipendi, poi i servizi, la sanità”.

Conte si concentra sul risultato di Genova e sul lavoro in atto nel Movimento. “Auguri di buon lavoro a Silvia Salis, neo-sindaca di Genova. La sua vittoria, con un margine così ampio e ottenuta al primo turno, è la dimostrazione che progetti nati dal basso ed inclusivi delle proposte della società civile sono percepiti dai cittadini come più vicini alle proprie esigenze – e, per questo, meritori di fiducia ed entusiasmo. All’interno di questa partita, il M5S migliora il risultato della scorsa tornata comunale, portando a casa anche la presidenza nei due municipi in cui aveva presentato le candidature: un risultato importante che conferma il buon lavoro di radicamento che stiamo facendo sul territorio e ci sprona a continuare in questa direzione per fare meglio e di più”.

Nel centrodestra non parlano i leader ma in serata è Giovanni Donzelli a tirare le somme. “Siamo dispiaciuti per aver perso Genova: in Liguria si conferma il trend delle Europee e delle Regionali in cui il centrodestra ha prevalso ovunque tranne che nel capoluogo. Ma siamo molto felici per Bolzano, vinta pochi giorni fa per la prima volta nella storia.” S

Per il responsabile Organizzazione di Fdi non va data una lettura nazionale al voto: “Si tratta di una tornata amministrativa a cui è improbabile tentare di dare una lettura nazionale. Aspettiamo i dati definitivi, ma in ogni caso il centrodestra cresce e continua a prevalere diffusamente e in diverse circostanze, nonostante la solita propaganda della sinistra provi a gettare fumo sulla realtà”.