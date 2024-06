Comunali: Lupi (Nm), ‘moderati crescono e si confermano centrali’

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “I ballottaggi confermano il rafforzamento del Centrodestra, che vince in diversi comuni prima amministrati dal Centrosinistra, e la centralità dell’area moderata della coalizione. Noi Moderati cresce, consolida il trend positivo delle regionali e delle europee e si afferma come componente essenziale della coalizione. Esprimo grande soddisfazione per l’elezione della sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci; a lei i complimenti di tutto il partito Noi Moderati: siamo certo che farà un ottimo lavoro”. Lo dice il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.