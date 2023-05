Comunali: Morassut, ‘sconfitta pesante, al Pd serve radicale innovazione’

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Subiamo una pesante sconfitta alle amministrative. Seppure non sia trascurabile il fatto che il Pd vada bene come partito. Va bene ma non abbastanza da essere ad oggi la calamita di una coalizione vincente. E dobbiamo riflettere su questo. Io continuo a ritenere che senza una radicale operazione di innovazione sul Pd sarà difficile vincere la crosta burocratica che ancora plasma le scelte sui gruppi dirigenti e le candidature, troppo spesso non radicate, non popolari e frutto di giochi interni”. Così in una nota il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut.

“Dobbiamo dirci le cose come stanno. Elly Schlein sta lavorando bene ma secondo me non deve togliere il piede dall’acceleratore dell’innovazione. Inventare e stupire. Anche su alcuni temi. Per esempio sulla fragilità del territorio va presa un’iniziativa legislativa efficace che coniughi rigenerazione urbana e sicurezza. Il Pd le proposte le ha, va scelto se portarle avanti. Così come sui temi istituzionali. Io credo che noi dobbiamo accettare la sfida di chi dice: gli italiani scelgano chi dirige il Paese. Le formule per garantirlo sono diverse. Discutiamone. Ma questo è il punto”.

“Non dobbiamo avere paure. Non possiamo più essere quelli che pensano solo ai rischi di certe scelte. E continuare ad apparire quelli che puntano a governare a prescindere dalla decisione popolare, con combinazioni parlamentari. Insomma dobbiamo uscire dalla paura che vi sia un nuovo fascismo alle porte. Perché questo rischio, che pure esiste, non si batte con la paura ma con l’egemonia”.