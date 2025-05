Comunali: P.De Luca, ‘premiato impegno unitario, emerge sfiducia nel governo’

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa tornata elettorale amministrativa assolutamente positiva per il Pd e la coalizione di centrosinistra. Genova è stata riconquistata dal Partito Democratico che come lista ha staccato di ben 18 punti Fdi; abbiamo la conferma di Ravenna, la vittoria ad Assisi e siamo in vantaggio a Taranto”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione politiche europee, a Restart su Rai3.

“Insomma, una giornata molto positiva che dà un segnale chiaro di come sia importante individuare candidati seri, autorevoli, credibili, tenere unita la coalizione di centrosinistra e il campo progressista e presentarsi con chiarezza programmatica. Ovviamente, questo voto esprime anche il sintomo di una sfiducia politica che si fa largo nell’opinione pubblica rispetto all’operato disastroso di un governo che continua a non dare risposte ai problemi reali che toccano la carne viva delle persone; dal tema dei salari al potere d’acquisto delle famiglie, dalla sanità al collasso ai mancati investimenti in infrastrutture”.

“Insomma, il voto amministrativo di ieri è un segnale chiaro che dobbiamo continuare a lavorare in parlamento e nel paese con spirito unitario e determinazione per costruire l’alternativa di governo a questa destra”.