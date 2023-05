Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo in campo candidature forti e radicate, capaci di confermare buone stagioni di governo come a Brescia e di cambiare volto a cattive gestioni” del centrodestra. “Ci sono segnali positivi anche se l’astensione è un dato negativo per tutti”. Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina.