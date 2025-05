Comunali: Youtrend, tra comuni superiori a 15mila abitanti 9 a c.sinistra 9, 4 c.destra

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Secondo i conteggi di Youtrend nei 32 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le elezioni amministrative il centrosinistra aveva 15 sindaci uscenti e il centrodestra 6, mentre 11 erano civici o espressione di altri partiti. Si legge in una nota.

Al primo turno del 25 e del 26 maggio il centrosinistra ha vinto in 9 di questi comuni e il centrodestra in 4, mentre 7 hanno visto trionfare candidati civici o di altri partiti. Nei 12 comuni superiori che andranno al ballottaggio l’8 e il 9 giugno, invece, si sfideranno in tutto 24 candidati, di cui 9 sono di centrosinistra, 11 di centrodestra e 4 civici/di altri partiti.