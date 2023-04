Comuni: Braga, ‘forzatura inaccettabile stop a ballottaggi’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Eliminare il ballottaggio nell’elezione dei sindaci è una forzatura inaccettabile perché vuole cancellare una norma che funziona e garantisce ai cittadini di scegliere. E’ il modo in cui la destra si approccia alle riforme, un approccio di parte che non consente il confronto. Come abbiamo visto sul presidenzialismo e sull’autonomia differenziata. Siamo pronti alla mobilitazione per ridurre i divari e non ampliarmi, dalla sanità al welfare”. Così la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga, a Skytg24 Agenda.