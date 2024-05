Comuni: Gori, ‘follia tagliare bilanci a chi ha più fondi Pnrr’

25 Maggio 2024

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Tagliare i bilanci dei Comuni che hanno ottenuto più fondi dal Pnrr, come vuole fare il Governo, è una totale follia. Chi ha ottenuto risorse per realizzare asili nido, scuole o nuove infrastrutture di trasporto avrà infatti più costi per farli funzionare. Non ha alcun senso investire se poi si taglia la spesa corrente! Il Governo ci ripensi ed eviti questa assurdità”. Lo scrive su X il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del Pd.