Conclusa seconda edizione progetto educazione finanziaria B-education di Bper

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Si è conclusa questa mattina con una cerimonia di premiazione, che si è tenuta presso la sala “Bassoli” del Bper Forum di Modena, la seconda edizione del progetto nazionale di educazione finanziaria e sostenibilità “B-education: idee che valgono”, dedicato agli studenti universitari di qualsiasi dipartimento. Il programma multidisciplinare, ideato da Bper e sviluppato in sinergia con FEduF, CivicaMente e ASviS, con la collaborazione di Officine Italia, del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e di Adeimf (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa) ha coinvolto un elevato numero di studenti appartenenti a diverse università e dipartimenti, con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversali ai percorsi di studio.

B-education si è articolato in due fasi: la prima di e-learning su piattaforma dedicata e la seconda di project work di gruppo. È poi seguita la valutazione, la selezione e la premiazione dei progetti più meritevoli da parte del Comitato Scientifico. All’evento di premiazione di questa mattina, gli studenti e le studentesse dei 6 gruppi finalisti (Ecopop-up, Finanza InVista, Healthinvest, Luna, Mind The Finance e ProspHer) hanno presentato i propri progetti davanti al Comitato Scientifico. Il primo premio è andato al gruppo Prospher, composto da Federica Masotti, della Facoltà di Psicologia del Lavoro dell’Università degli Studi di Padova, Alvis Vitanza, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, e Victoria Adam della Facoltà di Economia Aziendale e Management dell’Università degli Studi di Verona, che si sono aggiudicati ciascuno 3 mila euro.

Al secondo posto il gruppo Eco Pop-Up, formato da Alice Casarola e Martina Falcioni della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a cui sono stati riconosciuti a ognuno 2 mila euro. Terzo classificato il gruppo Mind The Finance, costituito da Oscar Filippi e Laura Matia della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo, Michela Mologni e Agnese Taddei, della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo, che hanno invece vinto 1.500 euro ciascuno. A ogni componente del quarto, quinto e sesto gruppo è stato invece consegnato in premio un dispositivo elettronico.

“È terminata con successo e con grande soddisfazione da parte di tutti – sottolinea la responsabile del Servizio Esg Strategy di Bper Banca, Giovanna Zacchi, ha commentato così la conclusione del progetto B-education -la seconda edizione di questo ambizioso progetto di educazione finanziaria dedicato agli studenti universitari. Riteniamo che le competenze finanziarie e sui temi di sostenibilità siano fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Ancora una volta – ha proseguito Zacchi – siamo riusciti a integrare saperi trasversali degli studenti e delle studentesse che si sono così arricchiti vicendevolmente, dando alla luce progetti importanti”.

Il Direttore Generale di FEduF, Giovanna Boggio Robutti, ha invece affermato: “Il progetto B-education è un modello di riferimento per l’educazione finanziaria rivolta alle università. FEduF continuerà a farlo conoscere come best practice nei contesti istituzionali e nei tavoli di lavoro dedicati alla materia, affinché questa buona prassi, che dovrà poi essere resa scalabile, possa essere di ispirazione per future iniziative.”

Dopo il successo del primo anno, aggiunge Tiziano Fazzi, Amministratore Delegato di CivicaMente, “siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti con la seconda edizione dell’iniziativa B-education. Abbiamo ricevuto tante nuove idee progettuali, nate dalla creatività e dalla sensibilità di centinaia di studenti universitari, affascinati dai bias cognitivi connessi alla finanza, dall’educazione finanziaria come strumento di emancipazione, dalla previdenza come strumento di consapevolezza e crescita. Insieme a Bper – ha continuato Fazzi – abbiamo affinato le funzioni della piattaforma per gestire al meglio tutte le fasi progettuali, dalla formazione progressiva degli studenti, fino ai webinar di avvio e agli step di follow-up dei gruppi di lavoro”.