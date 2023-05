Confcommercio: Francesca De Lucchi nuova presidente gruppo Terziario Donna Milano

Maggio 12, 2023

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – Francesca De Lucchi, imprenditrice della ristorazione (founder & ceo Divina Piadina a Milano), è la nuova presidente del gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. È stata eletta oggi dal Consiglio Direttivo di Terziario Donna, che poche settimane fa ha visto un rinnovamento profondo per il mandato 2023-2028.12 su 15 le consigliere new entry che fanno impresa in diversi comparti rappresentati da Confcommercio: da ambiti a tradizionale forte presenza femminile (come ristorazione, librerie, alimentare, marketing, fashion, immobiliare e arredamento) ad una nutrita presenza nell’ambito del digitale, Ai e nuovi media.

L’età media del nuovo Consiglio direttivo di Terziario Donna è di 42 anni, la maggior parte sono imprenditrici di prima generazione, ma non manca chi ha affrontato il delicato tema del passaggio generazionale. Con la presidente De Lucchi,anche Bianca Arrighini (ceo & co-founder Factanza Media), Luisa Bagnoli (ceo & founder Beyond International, Partner di Double Robotics), Martina Capriotti (co-founder Mirta), Ilaria Cecchini (co-founder Women at Business), Alessia Cicuto (co-founder e managing partner brandstories), Sara Colnago (ceo di Business Competence & co-founder di Swascan), Amanda Colombo (founder di Incipit eventi culturali e letterari), Elena Fontanini (direttore commerciale Fontanini), Zizeth Maroun (ad e titolare Shekel), Lucia Peraldo Matton (co-founder e cmo Les Ramè Studio), Vasiliki Pierrakea (founder & chef Vasiliki Kouzina), Susanna Toschi (board member & trade marketing manager Toschi Vignola), Rosanna Tozzo (titolare Tozzo Arredamenti), Laura Venturini (ceo & founder Quindo).

Ad accompagnare il nuovo Consiglio direttivo la past president, Lionella Maggi, che lascia dopo 5 anni di guida del Terziario Donna Milano.