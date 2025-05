Confindustria: Calenda, ‘Orsini sancisce fallimento governo, da Meloni fuffa fuori scala’

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “La relazione di Emanuele Orsini all’Assemblea di Confindustria sancisce, sia pure con toni molto diplomatici, il totale fallimento del Governo sulle politiche industriali: nulla su energia, industria 4.0, automotive, concorrenza e semplificazioni”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.

“Dalla Meloni e dalla Metsola una quantità di fuffa fuori scala persino per questo tipo di appuntamento. Tanti applausi alla retorica, perché alla fine gli imprenditori sono fatti così. Ed anche per questo la politica non se li fila mai. Forse servirebbe essere capaci di dire le cose in modo più diretto. Forse”.