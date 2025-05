Confindustria: Fratoianni, ‘Meloni non solo imbarazzante ma anche inadeguata’

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Meloni sempre più imbarazzante di fronte a Confindustria. Continua a raccontare un Paese solido e florido, che sta solo nei suoi post social e nei salotti dorati che ormai frequenta”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Davanti agli imprenditori avrebbe dovuto dire – prosegue il leader di SI – che gli stipendi degli italiani sono fermi da 30 anni, nonostante siano quelli che lavorano di più in Europa. Avrebbe dovuto dire come mai la produzione industriale continua a crollare. E poi avrebbe dovuto scusarsi per gli investimenti zero in innovazione e ricerca, mentre sprecano miliardi in armi. Come dovrebbe chiedere scusa anche per i regali che sta facendo al suo amichetto Trump acquistando gas americano che ricade in bolletta proprio sulle imprese; e per i regali alle multinazionali americane, cui vuole togliere la web tax, consentendo loro di fare concorrenza sleale alle nostre imprese”.

“Davvero pensa di guidare così la settima economia del mondo? Davvero pensa di poter aumentare il Pil nei prossimi 12 mesi, puntando su nucleare e armi, mentre il resto del mondo che cresce investe in ambiente e innovazione? Non è solo imbarazzante – conclude Fratoianni – ma anche inadeguata”.