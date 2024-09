Confindustria: Magi, ‘da Orsini pragmatismo, Meloni nessuna strategia’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “La relazione del presidente di Confindustria Orsini è stata improntata a un grande pragmatismo e soprattutto a una chiarezza sull’importanza strategica dell’Europa per avere una politica industriale e per la competitività del sistema produttivo italiano. Purtroppo invece nelle parole della presidente del Consiglio Meloni non abbiamo avvertito la stessa convergenza con il rapporto di Mario Draghi. Questa è la questione di fondo: da parte degli imprenditori e del tessuto economico italiano c’è la convinzione e la consapevolezza che sia fondamentale per noi rafforzare la dimensione e la sovranità europea, la politica industriale europea e gli investimenti dell’Europa per recuperare competitività e produttività. Questa per noi è una strategia chiara che condividiamo completamente”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, conversando con la stampa a margine dell’assemblea di Confindustria a Roma.