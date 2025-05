Confindustria: Misiani, ‘bene Orsini su piano industriale, Meloni solo propaganda’

27 Maggio 2025

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Il presidente di Confindustria Orsini ha ragione quando sollecita un Piano industriale straordinario per l’Italia. Il governo, però, è fermo alla propaganda. E, di fatto, ha abbandonato le imprese italiane al proprio difficile destino”. Così Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria Pd.

“Veniamo da 26 mesi consecutivi di calo della produzione, una serie di settori strategici del Made in Italy sono in forte difficoltà e i dazi di Trump – evidenzia l’esponente dem – rischiano di assestare un colpo durissimo alle prospettive del nostro sistema produttivo, fortemente dipendente dalle esportazioni. In questo contesto l’azione del governo Meloni si è dimostrata del tutto inefficace o addirittura controproducente, considerando gli aumenti di pressione fiscale sulle imprese, il nulla di fatto sui costi dell’energia, il taglio drastico delle risorse per le politiche industriali e il fallimento del programma Transizione 5.0”.

“Anche oggi – sottolinea – da Giorgia Meloni abbiamo ascoltato molte promesse, tanti slogan, ma zero proposte concrete. Siamo ancora in attesa del fantomatico piano di sostegno anti-dazi da 25 miliardi, così come della revisione del Pnrr, annunciata da mesi ma non ancora predisposta. Stendiamo un velo pietoso sull’energia: il governo parla di disaccoppiamento ma non ha la minima intenzione di mettere in discussione le rendite di posizione dei grandi colossi energetici. Così non si può andare avanti. Le imprese italiane – conclude Misiani – non possono più aspettare, il tempo delle chiacchiere è finito”.