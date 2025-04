Confindustria Nautica: decreto e quiz d’esame per ‘patentino’ a sedicenni, “inizia fase nuova”

11 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – Il direttore della Direzione generale per il mare e il trasporto marittimo del Mit, Patrizia Scarchilli, ha firmato il decreto n. 57 del 10 aprile 2025 contenente i quiz di esame della patente D1, il cosiddetto “patentino” diurno, per la navigazione entro 6 miglia dalla costa con potenze fino a 115 cavalli, rilasciabile anche ai sedicenni. La prova di idoneità finale, a conclusione del corso formativo, è costituita da 15 quiz ed è superata se il candidato fornisce almeno 12 risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti.

Il corso, come il quiz finale, è erogato direttamente dalle scuole nautiche, deve avere una durata complessiva di non meno di 5 ore, ed essere organizzato in lezioni frontali con frequenza obbligatoria in presenza, di durata non superiore a due ore giornaliere. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore hanno una durata anch’esse di almeno cinque ore non consecutive e sono svolte su unità da diporto di lunghezza minima di 5,90 metri con motore di potenza superiore a 40 cavalli iscritte nel registro telematico unità da diporto (Atcn).

Le scuole nautiche comunicano a Capitaneria di porto, Provincia e Motorizzazione competenti per territorio luogo, giorno e ora di svolgimento del corso formativo e dell’esame di idoneità finale e i nominativi dei partecipanti, nonché il collegamento di accesso in video conferenza per le finalità di vigilanza e di verifica della correttezza delle procedure.

“Inizia oggi una fase nuova, con i giovani che dai sedici anni possono avvicinarsi alla nautica così come da tempo possono conseguire il patentino di guida secondo il codice della strada” – commenta il Presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi – “è importante che ciò avvenga in tempo utile per la stagione estiva, in occasione della Giornata del mare nelle scuole, fortemente voluta e ottenuta da Confindustria Nautica, e in un momento in cui la contingenza economica sta impattando fortemente sulla piccola nautica. La misura si sovrappone idealmente al contributo per la rottamazione dei piccoli motori in favore dell’acquisto di un propulsore elettrico, rivolta sia imbarcazioni, sia ai natanti non registrati, il cui sportello presso Invitalia è operativo dall’8 aprile fino all’8 maggio prossimo”.