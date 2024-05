Conflitto interessi: Camera approva legge delega, testo passa al Senato**

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Con 133 voti a favore, 84 contrari e 12 astenuti la Camera ha approvato la proposta di legge delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Il testo è frutto di un emendamento della maggioranza alla proposta presentata dall’ex premier Giuseppe Conte, che dopo la modifica ha deciso però di ritirare la sua firma. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.