Conflitto interessi: da Camera ok rinvio di una settimana, proteste opposizioni**

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – L’Aula della Camera ha dato l’ok alla richiesta della maggioranza di rinviare di una settimana l’esame della proposta di legge sul conflitto d’interessi. Una nuova richiesta di rinvio che è stata avanzata in quanto ancora mancano i pareri su alcune coperture finanziarie e che ha scatenato le proteste delle opposizioni. Il provvedimento, a prima firma M5S, era stato poi trasformato in una legge delega al governo durante l’esame in Commissione. L’Aula è stata quindi sospesa e riprenderà alle 16.20.