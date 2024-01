Conflitto interessi: Renzi, ‘se Conte fa pdl, pronto a votarla’**

Gennaio 17, 2024

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Siccome che Conte ha detto che vuole fare proposta di legge sul conflitto interessi, io sono disponibile a votarla. Se la proposta dei 5 Stelle è scritta bene, io voterò a favore e non chiedo in cambio perchè Conte ha fatto entrare i soldati russi in pandemia. E poi però parliamo di politica”. Così Matteo Renzi a Porta a Porta.