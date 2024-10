Congresso Siu, Cormio: “Per gli urologi è importante la collaborazione internazionale”

12 Ottobre 2024

Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) – “La Società italiana di urologia, che è sempre stata attentissima ad aprirsi verso le altre società” scientifiche, “da quella americana, a quelle europee e internazionali, oggi si apre verso i Balcani. Bari è sempre stata la porta d’Oriente”. Così Luigi Cormio, presidente onorario del 97esimo Congresso della Siu (Società italiana di urologia), in corso nel capoluogo pugliese fino al 13 ottobre, spiega all’Adnkronos Salute che “questa ulteriore collaborazione significa internazionalizzazione, ci dà la possibilità di aprirci a discussioni su piattaforme sempre più ampie e con tutti i Paesi che ci circondano. E’ importante aprirci tanto alle società e avere un congresso che possa apportare tanto know how e, al contempo, che questo venga da diverse parti. In quest’ottica per noi è importante aprirci verso i Balcani”.