Coni: a Mornati il premio ‘Laurel Award’ per aver onorato lo sport in Europa

Ottobre 6, 2023

Istanbul, 6 ott. – (Adnkronos) – Il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, è stato premiato oggi a Istanbul, in occasione della 52/a assemblea dei Comitati Olimpici Europei. I Coe, infatti, hanno assegnato a Mornati il prestigioso premio “Laurel Award”, che viene attribuito annualmente ai dirigenti che hanno onorato lo sport in Europa. La motivazione per Mornati è stata letta dal Segretario Generale dei Coe ed ex segretario generale del Coni, Raffaele Pagnozzi. A consegnare il premio, oltre a Pagnozzi, c’erano i membri del Cio, Spyros Capralos, presidente dei Coe e Daina Gudzineviciute. Gli altri premiati sono stati: l’ex Vicepresidente del Comitato Olimpico Austriaco, Otto Flum, la Vicepresidente del Comitato Olimpico della Finlandia, Susanna Rahkamo, l’ex Segretario Generale del Comitato Olimpico Ungherese, Zoltan Molnár, e la Presidentessa della Federazione Europea di Hockey, Marijke Fleuren. Mornati, vicecampione olimpico a Sydney 2000 nel canottaggio, è stato Capo Delegazione ai Giochi Olimpici da Sochi 2014 a Pechino 2022, ed è Segretario Generale del Coni dal 2018.