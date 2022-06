Coni: Mornati, ‘grazie ad Adr, è partnership che inseguivamo da tempo’

Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – “Siamo pronti a partire per i Giochi del Mediterraneo, grazie ad Aeroporti di Roma, questa è una partnership che inseguivamo da tempo. Fiumicino è nostro hub, un po’ tutte le squadre partono da qui, è importante avere una accordo di questo tipo”. Lo ha detto Carlo Mornati, segretario generale del Coni alla conferenza stampa di presentazione tra il Coni e Aeroporti di Roma al Gate E11 dell’Aeroporto di Fiumicino con la delegazione azzurra in partenza per i Giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria.